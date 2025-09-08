DGABC
Economia

Bolsas da Europa sobem, com petróleo e bancos em destaque, de olho em voto de confiança na França

08/09/2025 | 06:39



Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/09/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, impulsionadas por ações dos setores petrolífero e bancário, enquanto investidores aguardam um crucial voto de confiança sobre o governo do primeiro-ministro da França, François Bayrou.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,21%, a 550,42 pontos. Apenas o subíndice do setor petrolífero e de gás tinha alta de 0,80%, à medida que o petróleo se recuperava diante da perspectiva de novas sanções dos EUA contra a Rússia, após o último ataque de Moscou na Ucrânia, enquanto o subíndice de bancos também subia cerca de 0,80%, revertendo parte das perdas da semana passada.

Apesar do apetite por risco, investidores estão apreensivos com a França, onde é amplamente esperado que o premiê François Bayrou perca um voto de confiança, convocado por ele mesmo após discordâncias partidárias sobre cerca de 44 bilhões de euros em cortes orçamentários.

No âmbito macroeconômico, a produção industrial da Alemanha cresceu 1,3% na comparação mensal de julho, em resultado ligeiramente melhor do que o esperado.

Mais adiante, na quinta-feira (11), as atenções vão se voltar para decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) que, segundo analistas, deverá deixar suas principais taxas de juros inalteradas, uma vez que a inflação na zona do euro segue em torno da meta oficial de 2% e persistem dúvidas sobre o impacto das tarifas do governo Trump.

Às 6h36 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,12%, a de Paris avançava 0,35% e a de Frankfurt ganhava 0,75%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,29%, 0,69% e 0,67%.

Contato: [email protected]


