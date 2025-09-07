DGABC
Domingo, 7 de Setembro de 2025

Primeiros resultados mostram vitória do peronismo na província de Buenos Aires

07/09/2025 | 22:13
Diário do Grande ABC


Os primeiros resultados oficiais da Justiça Eleitoral da província de Buenos Aires, na Argentina, apontavam vitória do peronismo de centro-esquerda sobre o partido do presidente Javier Milei. Por volta das 21h40 (de Brasília), com 86,71% das urnas apuradas, o Fuerza Pátria alcançava 46,96% dos votos, cerca de 13 pontos porcentuais a frente do La Libertad Avanza, de Milei, com 33,85%. O Somos Buenos Aires aparecia em terceiro lugar, com 5,41%, e a Frente de Esquerda e dos Trabalhadores, com 4,37%, em quarto lugar.

As eleições de Buenos Aires são consideradas um "termômetro" para o pleito de meio de mandato em outubro e um referendo sobre o desempenho de Milei. A ex-presidente Cristina Kirchner, em publicação no X, mandou um recado para o atual mandatário argentino: "Sai da bolha, irmão, porque a coisa está ficando pesada. Ah, Milei, pare de nos culpar pelo desastre que vocês fizeram com a economia. Você e o Toto Caputo ministro das Finanças". Milei ainda não comentou o resultado.


