DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Trump pede que empresas estrangeiras nos EUA respeitem leis de imigração, após caso Hyundai

07/09/2025 | 22:10
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a Truth Social neste domingo para reforçar sua política migratória após a megaoperação na fábrica de baterias da Hyundai, na Geórgia, que resultou na prisão de quase 500 trabalhadores estrangeiros. O republicano afirmou "conclamar que todas as empresas estrangeiras que investem nos Estados Unidos a, por favor, respeitar as leis de imigração da nossa Nação".

Na publicação, Trump destacou que os investimentos internacionais continuam a ser bem-vindos, mas condicionou essa abertura ao cumprimento das regras locais. "Incentivamos que tragam LEGALMENTE suas pessoas muito inteligentes, com grande talento técnico, para construir produtos de classe mundial. E tornaremos isso possível, de forma rápida e legal."

O presidente também deixou claro o que espera em contrapartida. "O que pedimos em troca é que contratem e treinem trabalhadores americanos", pontuou. O recado ocorre dias após a maior operação de imigração já realizada em um único local nos EUA. Cerca de 475 pessoas foram detidas em um canteiro de obras de US$ 7,6 bilhões da Hyundai e da LG Energy Solution.

Hoje, o "czar de fronteira" de Trump, Tom Homan, já havia antecipado que outras iniciativas semelhantes estão a caminho. Em entrevista à CNN, ele afirmou que "a resposta curta é sim, vamos fazer mais operações de fiscalização em locais de trabalho".


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.