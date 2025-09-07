Trump: estamos trabalhando em uma solução com o Hamas para a guerra em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza deve ser alcançado "muito em breve". "Nós estamos trabalhando em uma solução com o Hamas para a guerra", disse o republicano ao retornar à Casa Branca após assistir a uma partida de tênis.
Mais cedo, Trump declarou que Israel havia aceitado termos propostos pelos EUA para encerrar o conflito e deu um ultimato ao Hamas para que seguisse na mesma direção. Horas depois, o grupo sinalizou disposição em iniciar, "de imediato", negociações para o cessar-fogo.
O presidente também voltou a destacar os "sucessos" da federalização da polícia municipal da capital americana. "Washington está muito mais segura agora, enquanto Chicago ainda é muito perigosa. Poderíamos resolver a criminalidade lá muito rapidamente", afirmou.
Ao comentar a renúncia anunciada pelo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, Trump disse ter ficado "surpreso". "Ele é uma ótima pessoa. Eu o conheço", acrescentou.
