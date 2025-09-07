DGABC
Domingo, 7 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Trump diz que falará com Putin 'muito em breve' e reitera confiança em fim de guerra na Ucrânia

07/09/2025 | 20:47
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que deve falar com o líder da Rússia, Vladimir Putin, "muito em breve". "Não estou nem um pouco feliz com a Rússia, mas ainda acredito que conseguiremos resolver a guerra na Ucrânia", declarou em coletiva de imprensa ao retornar à Casa Branca após assistir ao jogo final do campeonato de tênis US Open.

"Ninguém está sendo mais rigoroso com a Rússia do que eu. Achava que a guerra na Ucrânia seria uma das mais fáceis de resolver", acrescentou Trump. O republicano ainda mencionou que líderes europeus visitarão os EUA, individualmente, nesta segunda-feira e terça-feira, mas não deu mais detalhes. Ele reiterou, na sequência, estar "confiante" de que um cessar-fogo será acordado.


