Domingo, 7 de Setembro de 2025

Nacional Titulo

PM de SP usa bombas de efeito moral contra ocupação de prédio abandonado na capital

07/09/2025 | 20:16
Diário do Grande ABC


A Polícia Militar de São Paulo utilizou bombas de efeito moral para desocupar um prédio público abandonado na Liberdade, no centro da cidade, em meio a uma manifestação do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) neste domingo, 7.

A ação foi denunciada nas redes sociais do MLB.

Nas postagens, o movimento afirma que a ocupação foi reprimida pela ação da Tropa de Choque, com uso de bombas e cacetetes. "Alguns militantes foram detidos, várias famílias que ficaram desabrigadas correram com seus filhos no colo", diz o MLB.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que a PM foi acionada por volta das 5h para atender uma "ocorrência de desinteligência e invasão de propriedade particular". A pasta afirma que dois ônibus foram estacionados na frente do imóvel e "diversas pessoas invadiram o prédio após quebrarem dois cadeados e duas correntes".

"A PM tentou intermediar a retirada das pessoas e foi necessário o uso de bombas de efeito moral", diz a SSP. Segundo a secretaria, ninguém ficou ferido. Um homem de 41 anos que teria proferido ofensas contra um policial militar foi detido e liberado depois de prestar depoimento.


