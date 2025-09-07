Eduardo Bolsonaro diz no X que bandeira dos EUA frente ao Masp é agradecimento a Trump

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), afirmou neste domingo, 7, em seu perfil no X que a bandeira dos Estados Unidos que foi estendida em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) durante a tarde, em meio a ato bolsonarista na capital paulista, foi um ato de agradecimento ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em inglês, Eduardo Bolsonaro diz que o gesto ocorreu durante um ato "pela liberdade e contra Alexandre de Moraes".
No Instagram, Eduardo Bolsonaro afirmou que muitos cartazes levantados pelos bolsonaristas nos atos deste feriado da Independência agradeciam Trump por seu "trabalho". O deputado chegou a marcar o perfil do presidente dos Estados Unidos na postagem que fez no stories - formato de post disponível por apenas 24 horas. O filho 03 de Bolsonaro ainda republicou, no X, uma postagem feita pelo estrategista de comunicação Jason Miller. O apoiador de Trump destacou o "amor" pelo presidente dos Estados Unidos que teria sido exarado no Brasil neste domingo, 7.
O ex-assessor de Trump afirmou que "não é um bom dia para ditadores e tiranos como a cabeça de cobra STF" - marcando inclusive o perfil da Corte máxima na publicação. A mensagem foi publicada com a foto de um "Espetinho do Donald Trump" montado em uma das manifestações. "Sabor de Magnistsky" registra ainda faixa de divulgação do negócio.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.