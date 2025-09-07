DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo

João Silva, filho de Faustão, recebe Lauryn Hill e Travis Scott em festa pós-The Town

07/09/2025 | 18:00
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


João Silva, filho de Faustão, recebeu o rapper Travis Scott e a cantora Lauryn Hill, headliners do primeiro dia de The Town, para uma festa pós-festival, na madrugada deste domingo, 7.

O apresentador mostrou momentos ao lado dos artistas em suas redes sociais. "Como é bom te receber na minha casa, meu amigo!", escreveu ele na legenda de uma publicação ao lado de Scott. Ele ainda mostrou nos Stories o momento em que tirava uma foto ao lado de Lauryn.

Travis Scott fechou a primeira noite de shows do The Town 2025, com um show ágil que mobilizou uma plateia eufórica. Lauryn, por sua vez, entregou um espetáculo vigoroso em que mostrou todo o seu potencial para se reinventar no palco.


