Espanha goleia Turquia, conta com hat-trick de Merino e amplia vantagem nas Eliminatórias

Pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, a Espanha confirmou favoritismo e não tomou conhecimento da Turquia neste domingo, em duelo pela segunda rodada das Eliminatórias da Europa. Na Arena de Cônia, província turca, a seleção conta com a estrela de Mikel Merino, que 'ofuscou' Lamine Yamal, para marcar um hat-trick na goleada por 6 a 0. Pedri, duas vezes, e Ferrán Torres, também foram às redes.

A Turquia chegou motivada para a partida depois de vencer a Geórgia, fora de casa, pela primeira rodada do Grupo E na última semana. Não só por isso, mas também por ter suas principais estrela, como Arda Güller e Hakan Çalhanoglu entre os titulares para a partida. Mas o esquema montado por Vincenzo Montella não foi o suficiente para parar a Espanha.

Ainda no começo do primeiro tempo, a seleção de Luis de la Fuente envolveu os turcos com trocas de passes rápidos, estilo que já havia caracterizado a equipe no título da Eurocopa. Pedri, aos seis minutos, foi o responsável por abrir o marcador, depois de forte pressão espanhola sobre o gol defendido por Ugurcan Çakir.

O goleiro turco impediu o que poderia ser uma goleada ainda no primeiro tempo, com boas intervenções mas a espanha conseguiu furar a defesa turca com Mikel Merino, duas vezes, ainda no primeiro tempo. O meio-campo do Arsenal foi o principal destaque da Espanha na partida, compensando no ataque após Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona, desperdiçar um gol debaixo da trave ainda no primeiro tempo.

O único ponto negativo para a Espanha na primeira etapa foi a lesão de Nico Williams. A jovem estrela do Athletic Bilbao deixou o campo lesionado, para a entrada de Ferrán Torres, aos 43 minutos.

Na volta do intervalo, roteiro semelhante. Atrás do marcador, a Turquia teve de se lançar ao ataque e até conseguiu manter a bola sob seu controle. Mas ainda aos oito minutos, a defesa exposta não foi capaz de impedir a seleção espanhola nos contra-ataques de ampliar sua vantagem na partida.

Ferrán Torres não encontrou dificuldades de tornar a vitória em goleada depois de jogada de Lamine Yamal; na sequência, Merino garantiu o seu hat-trick, com um golaço de fora da área, e Pedri marcou o seu segundo, aproveitando as falhas da defesa turca. Os gols deram números finais à partida, ainda aos 17 minutos do segundo tempo.

O volume da Espanha na partida se explica nos números. Depois do sexto gol, e quando De la Fuente lançou outras opções ao campo - como Rodri, que tenta recuperar o ritmo depois de lesão no joelho -, o time tinha 12 finalizações a gol, contra apenas duas dos turcos, que pouco ameaçaram a meta defendida por Unai Simón.

A vitória mantém a Espanha na primeira posição do Grupo E. Na outra partida da chave, a Geórgia derrotou a Bulgária e saltou à segunda posição, se recuperando do revés diante da Turquia na primeira rodada.