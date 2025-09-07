DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Vice-presidente da Turquia anuncia que país apresentará seu plano econômico para 2026-2028

07/09/2025 | 17:46
Diário do Grande ABC


O vice-presidente da Turquia, Cevdet Yilmaz, anunciou neste domingo, 7, em publicação no X, que o governo apresentará nesta segunda-feira, 8, o novo Programa de Médio Prazo turco (OVP), plano econômico que traça as metas para os próximos três anos.

Segundo Yilmaz, o documento, elaborado de forma "participativa", abrange o período de 2026 a 2028 e também atualiza, até 2025, os indicadores macroeconômicos "à luz dos acontecimentos no mundo e na Turquia". Ele afirmou ainda que o OVP apresenta as "principais dimensões orçamentárias do período 2026-2028 e compartilha nossa agenda de reformas estruturais".

O vice-presidente destacou que a estratégia mantém como foco a continuidade da desinflação, o crescimento equilibrado, o bem-estar social permanente e a "total superação das feridas do terremoto". Yilmaz ressaltou que, com o "forte apoio político do nosso presidente, Recep Tayyip Erdogan, e o apoio do nosso povo, avançaremos com determinação rumo às metas que definimos e levaremos a Turquia ao nível que merece em todas as áreas".


