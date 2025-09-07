DGABC
Domingo, 7 de Setembro de 2025

Política Titulo 7 de setembro

Família Zacarias defende anistia a Bolsonaro durante manifestação na Av.Paulista

Evento em celebração ao 7 de setembro reúne autoridades do espectro direitista do Brasil e reforça apoio ao ex-presidente

Gabriel Rosalin
07/09/2025 | 16:49
Reprodução
Reprodução


O vereador de Santo André, Lucas Zacarias (PL), e o ex-vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) estiveram na manifestação em celebração ao 7 de setembro, na Av. Paulista. Na passeata, a família se reuniu com autoridades da direita brasileira, como o senador de São Paulo, Marcos Pontes (PL), e o irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro (PL). Durante o ato, os andreenses comemoraram a data e defenderam anistia à Bolsonaro, como forma de justiça à população do País.

O STF (Supremo Tribunal Federal) iniciou, na última terça-feira (2), o julgamento do ex-presidente e outros réus, que foram acusados de diversos crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Na manifestação em comemoração a Independência do Brasil, Lucas Zacarias afirmou que o caso tem viés político. "É impossível não perceber o viés político que se tenta impor. Bolsonaro representa milhões de brasileiros que acreditam na direita, e qualquer decisão contrária a ele é, na verdade, uma tentativa de calar a voz do povo", disse o vereador.

"Por isso, defendemos a anistia. Não como favor, mas como um ato de justiça. É hora de pacificar o país, respeitar a democracia e garantir que nenhum brasileiro seja perseguido por pensar diferente. A anistia é um passo necessário para que o Brasil siga em frente", defendeu.

Ainda de acordo com o parlamentar de Santo André, o evento garantiu a união das forças da direita e, além de um ato política, resgatou o uso de símbolos nacionais. "A importância de um evento como esse é reforçar a união da direita, do conservadorismo e dos valores que defendemos: família, pátria e liberdade. Infelizmente temos visto nos últimos anos um desrespeito que não condiz com a grandeza do nosso país. Para nós, a bandeira, o hino e as cores verde e amarela são sagrados. Defendê-los é defender a nossa identidade", completou Zacarias.

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto (PL), também esteve presente na manifestação.


