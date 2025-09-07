DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo

Silas Malafaia ataca Moraes em ato na Paulista: 'É crime dar conselho, influenciar?'

07/09/2025 | 17:04
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O pastor Silas Malafaia alegou neste domingo, 7, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), "tem rasgado sucessivamente" a Constituição. Malafaia citou o inquérito "imoral e ilegal" das fake news. "Que democracia é essa? Um homem destruindo o Estado democrático de Direito. Achei que estava demorando chegar minha vez. Ai ele me inclui em uma investigação sobre obstrução de justiça e coação no curso do processo. O que é que eu tenho com isso?", bradou durante ato bolsonarista na Paulista.

"É crime dar opinião, dar conselho, criticar, influenciar?", completou o pastor, que recentemente foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal e teve seu passaporte confiscado. Malafaia alegou que o "modo" de Moraes é "colocar medo, calar a boca e travar opositores". "Mas escolheu cara errado", disse citando ainda a 'Gestapo' de Moraes. "De fato, de vez em quando falo umas coisas indevidas, mas é melhor do que destruir a democracia brasileira", ponderou.

Malafaia usou seu discurso para se defender da ofensiva da PF. "Parece que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são da escolinha do tio Silas. É tudo do jardim de infância que o tio Silas comanda", ironizou. Ele citou o fato de a Polícia Federal ter apreendido também seus cadernos. "Tinha três cadernos de esboços bíblicos em minha mala. O policial da Gestapo mandou recolher todos os cadernos, minha ferramenta de trabalho", narrou. "Moraes você não promove só perseguição política, religiosa também", completou.

O pastor disse ainda que envia a ministros do Supremo, os vídeos que publica em suas redes sociais. "Vaza que os ministros estão recebendo, estão em conluio comigo, prevaricaram? claro que não", disse citando, mais uma vez, a 'Gestapo' de Moraes. Também alegou que ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro foram contra a ida de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para os Estados Unidos. "Se estivesse aqui já estava na cadeia", sustentou.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.