Musk diz que Japão precisa de sua própria versão do partido alemão AfD para 'salvar a Nação'

O empresário bilionário Elon Musk voltou a se pronunciar sobre política internacional em seu perfil no X. Diante da crise no Japão, onde o primeiro-ministro Shigeru Ishiba anunciou renúncia para evitar uma moção de desconfiança dentro do Partido Liberal Democrata (LDP), Musk escreveu que "o Japão precisa de sua versão do AfD, da Alemanha, para crescer rapidamente e salvar a Nação".

A referência é ao partido alemão de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que tem ganhado popularidade no país europeu com uma pauta ultraconservadora. O comentário de Musk pode ser interpretado como um apoio indireto a nomes da ala mais dura do LDP, como a ex-ministra ultra-conservadora Sanae Takaichi, uma das favoritas para suceder Ishiba.

O premiê japonês decidiu deixar o cargo após a derrota histórica de seu partido nas eleições parlamentares de julho. A escolha do novo líder deve ocorrer em outubro, em meio ao impasse político e ao desafio de lidar com o declínio populacional, tema que Musk classificou como urgente em sua postagem.