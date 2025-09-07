DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Ato na Paulista

Tarcísio: não topamos impunidade, mas julgamento sem provas de Bolsonaro deixaria ferida aberta

Governador afirma que não se pode destruir a democracia sob pretexto de resgatá-la

07/09/2025 | 16:33
Compartilhar notícia
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste domingo, 7, que a impunidade para os condenados pelo 8 de Janeiro deixaria uma "cicatriz". Ele disse, porém, que uma "condenação sem provas" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) abriria uma "ferida aberta" no País.

"Não se pode destruir a democracia sob pretexto de resgatá-la. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta, uma cicatriz, mas também não podemos topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre ferida que nunca vai fechar", declarou o governador durante ato bolsonarista de 7 de Setembro na Avenida Paulista, em São Paulo. Tarcísio referiu-se a Bolsonaro como "a maior liderança de direita" e afirmou que o ex-presidente é o único nome do segmento para 2026.

A manifestação bolsonarista pede a anistia de Jair Bolsonaro (PL) e critica o Supremo Tribunal Federal. O ato reúne o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, além de outros políticos aliados ao ex-presidente.

LEIA TAMBÉM

Não temos plano B, nosso plano é Bolsonaro candidato a presidente, diz Valdemar da Costa Neto


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.