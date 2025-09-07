Baterista do Green Day vê apresentação de samba antes do The Town

Tré Cool, baterista do Green Day, assistiu à apresentação de um grupo de samba em um bar na Avenida Faria Lima, em São Paulo, um dia antes do show da banda no festival The Town. O músico compartilhou momentos da apresentação do SAMBV no último sábado, 6, e foi repostado pelo perfil do grupo nas redes sociais.

"A música e seus encontros improváveis. Hoje contamos com a presença de ninguém mais ninguém menos que Tré Cool, baterista do Green Day. A música e suas magias. Viva a Música Popular Brasileira, Viva ao samba!!!!", dizia a publicação. O vocalista do grupo, Anderson Sono, também compartilhou uma foto em que aparecia ao lado do baterista.

Na sexta, 5, os integrantes do Green Day foram flagrados na Neo Química Arena, em São Paulo, para acompanhar a partida da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

Green Day no The Town

O grupo norte-americano se apresenta no The Town neste domingo, 7, em Interlagos. É a quinta visita do trio ao Brasil. Eles vieram a primeira vez em 1998 e retornaram em 2010, 2017 e 2022.