Domingo, 7 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Trump diz que Israel aceitou termos para fim de guerra em Gaza e dá ultimato a Hamas

07/09/2025 | 15:56
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste domingo, 07, que Israel aceitou seus termos para um acordo de paz na região da Faixa de Gaza, e que, agora, resta o Hamas aceitar também. "Eu alertei o Hamas das consequências de não aceitarem os termos", escreveu o republicano na Truth Social. "Todos querem os reféns em casa. Todos querem que esta guerra acabe! Este é meu último aviso ao Hamas, não haverá outro!", afirmou Trump, em espécie de ultimato ao grupo.

Paralelamente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que o país está intensificando a ofensiva na Cidade de Gaza. Em publicação no X, o premiê israelense acusou o Hamas de impedir a evacuação do local ao usar moradores como "escudos humanos" e de recorrer à violência contra civis que tentam deixar a região. Netanyahu disse que a meta é encerrar a guerra "o mais rápido possível" com a vitória definida: eliminar o Hamas, recuperar todos os reféns e garantir que Gaza "nunca mais ameace Israel".

Segundo a Anadolu Agency, o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, ressaltou hoje que o país defende uma solução de dois Estados para o conflito e que reconhecerá o Estado da Palestina "no momento certo", aumentando a pressão de países europeus contra Israel pelo fim do conflito. Mitsotakis ainda reafirmou que os gregos seguem reiterando críticas ao governo israelense pela condução da operação em Gaza.


