Setecidades Titulo Frio

Tempo no Grande ABC vai continuar encoberto e seco

Previsão é de que a temperatura permaneça baixa como neste fim de semana e sem chuvas

Tatiane Pamboukian
07/09/2025 | 15:04
FOTO: Natasha Werneck/DGABC
FOTO: Natasha Werneck/DGABC


De acordo com previsão do Climatempo, o tempo no Grande ABC continua seco, com temperaturas mais baixas e céu encoberto nos próximos dias, como ocorreu neste fim de semana. 

A temperatura mínima deve se manter entre 13°C e 15°C e as máximas de 22°C a 25°C. Apenas na terça-feira (9) estará um pouco mais alta, entre 18°C e 30°C. Não há possibilidade de chover e o sol aparecerá pouco. 

A partir de sexta-feira (12), o tempo fica ainda mais frio, com mínima de 11°C e máxima em torno de 16°C, mas a partir do dia 15 deve começar a chover com mais intensidade. 


