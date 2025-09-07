Tempo no Grande ABC vai continuar encoberto e seco

Previsão é de que a temperatura permaneça baixa como neste fim de semana e sem chuvas
De acordo com previsão do Climatempo, o tempo no Grande ABC continua seco, com temperaturas mais baixas e céu encoberto nos próximos dias, como ocorreu neste fim de semana.
A temperatura mínima deve se manter entre 13°C e 15°C e as máximas de 22°C a 25°C. Apenas na terça-feira (9) estará um pouco mais alta, entre 18°C e 30°C. Não há possibilidade de chover e o sol aparecerá pouco.
A partir de sexta-feira (12), o tempo fica ainda mais frio, com mínima de 11°C e máxima em torno de 16°C, mas a partir do dia 15 deve começar a chover com mais intensidade.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.