Política Titulo

Bolsonaristas entoam cânticos evangélicos e pedem "Bolsonaro Free" em ato na Paulista

07/09/2025 | 14:17
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Pouco antes do início do ato pela anistia na Avenida Paulista, os bolsonaristas entoam cânticos evangélicos e gritam "Bolsonaro Free". Com cartazes com dizeres "SOS TRUMP/BOLSONARO FREE" e "Eleição sem Bolsonaro é ditadura", os manifestantes pedem anistia irrestrita e impeachment do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes, ao som de "baile de favela".

Com o lema "Reaja Brasil: o medo acabou", o ato deste domingo na Avenida Paulista ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus do núcleo crucial por tentativa de golpe. A previsão é que o Supremo Tribunal Federal (STF) encerre a análise do caso na sexta-feira, 12.


