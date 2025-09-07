DGABC
Domingo, 7 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Momento histórico

Prefeitos celebram a Independência do Brasil neste 7 de setembro

Os gestores municipais de Santo André, Mauá e Ribeirão Pires destacaram a importância da data em suas redes sociais; São Caetano e Diadema comemoraram com os tradicionais desfiles

Tatiane Pamboukian
07/09/2025 | 13:56
FOTO: Reprodução/Instagram
FOTO: Reprodução/Instagram


Os prefeitos celebraram neste domingo (7) a Independência do Brasil e destacaram a importância da data. 

O chefe do Executivo de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), disse, em postagem na sua rede social, que hoje é um dia de reflexão sobre o futuro da nação.

“Hoje celebramos uma das datas mais marcantes da nossa história: a Independência do Brasil. É dia de refletir sobre o futuro que queremos e de celebrar nosso orgulho como nação. Como prefeito de Santo André, reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por mais oportunidades e prosperidade para todos. Viva o Brasil, viva a nossa gente!”, afirmou.

Tite Campanella (PL) esteve no desfile cívico que ocorreu na manhã deste domingo na Avenida Presidente Kennedy. 

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), comemorou o retorno do  tradicional desfile cívico no município, após seis anos de pausa, que foi realizado na manhã deste domingo na  Avenida Ulysses Guimarães. 

“Escolhemos o tema ‘Que Floresça Diadema’, por representar todo o nosso desejo de resgatar a cidadania e a esperança da nossa população”, disse. Taka Yamauchi destacou que o momento é uma oportunidade de resgatar os símbolos e valores históricos que moldaram a identidade de Diadema.

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), disse que o dia da Independência do Brasil é um marco histórico que representa “a luta, a coragem e a determinação do povo” e que “ser brasileiro e ter orgulho de nossas raízes, de nossa cultura e nossa força para construir um futuro cada vez melhor.”

O chefe do Paço também compareceu à Missa Solene do Grito dos Excluídos, realizada na manhã deste domingo no  Santuário da Imaculada Conceição na Matriz de Mauá. 

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), lembrou que o dia histórico é um momento de “valorizar nossas conquistas e renovar o compromisso de construir um País mais justo, forte e cheio de oportunidades.”


