Prefeitos celebram a Independência do Brasil neste 7 de setembro

Os prefeitos celebraram neste domingo (7) a Independência do Brasil e destacaram a importância da data.

O chefe do Executivo de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), disse, em postagem na sua rede social, que hoje é um dia de reflexão sobre o futuro da nação.

“Hoje celebramos uma das datas mais marcantes da nossa história: a Independência do Brasil. É dia de refletir sobre o futuro que queremos e de celebrar nosso orgulho como nação. Como prefeito de Santo André, reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por mais oportunidades e prosperidade para todos. Viva o Brasil, viva a nossa gente!”, afirmou.

Tite Campanella (PL) esteve no desfile cívico que ocorreu na manhã deste domingo na Avenida Presidente Kennedy.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), comemorou o retorno do tradicional desfile cívico no município, após seis anos de pausa, que foi realizado na manhã deste domingo na Avenida Ulysses Guimarães.

“Escolhemos o tema ‘Que Floresça Diadema’, por representar todo o nosso desejo de resgatar a cidadania e a esperança da nossa população”, disse. Taka Yamauchi destacou que o momento é uma oportunidade de resgatar os símbolos e valores históricos que moldaram a identidade de Diadema.

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), disse que o dia da Independência do Brasil é um marco histórico que representa “a luta, a coragem e a determinação do povo” e que “ser brasileiro e ter orgulho de nossas raízes, de nossa cultura e nossa força para construir um futuro cada vez melhor.”

O chefe do Paço também compareceu à Missa Solene do Grito dos Excluídos, realizada na manhã deste domingo no Santuário da Imaculada Conceição na Matriz de Mauá.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), lembrou que o dia histórico é um momento de “valorizar nossas conquistas e renovar o compromisso de construir um País mais justo, forte e cheio de oportunidades.”