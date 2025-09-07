Cruzeiro e Corinthians fazem grande jogo e empatam no 1º duelo da final do Brasileirão feminino

Tudo igual no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Cruzeiro e Corinthians confirmaram as expectativas e fizeram grande partida neste domingo, empatando por 2 a 2, em Belo Horizonte.

Com capacidade para 20 mil pessoas, a Arena Independência, palco da decisão, estava lotado. O jogo marcou o recorde de público na capital mineira para um duelo entre clubes no futebol feminino: 19.175 torcedores.

A partida de volta acontece no próximo domingo, 14 de setembro, às 10h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Corinthians tenta o hexacampeonato nacional, enquanto o Cruzeiro, time de melhor campanha na primeira fase, terá o desafio de buscar fora de casa o título inédito.

Com apenas uma derrota no Brasileirão e invicto na fase de mata-mata, o Corinthians chegou à decisão com um leve favoritismo. A equipe do técnico Lucas Piccinato iniciou o jogo pressionando bastante e abriu o placar logo aos cinco minutos. A ala Gi Fernandes recebeu com espaço na entrada da área e chapou de primeira para abrir o placar.

O Corinthians continuou pressionando, exigindo boas defesas da goleira Camila. Empurrado pela torcida, o Cruzeiro conseguiu segurar o ritmo forte do adversário e passou a mandar na partida a partir da metade da etapa inicial. Aos 27 minutos, Byanca Brasil cruzou perfeitamente para Marília vencer a goleira Nicole e empatar com uma cabeçada. Apesar da falha, a arqueira corintiana evitou a virada. Do outro lado, Camila também foi exigida e correspondeu.

A partida se desenhou equilibrada no retorno do intervalo, mas o Corinthians recuou e o Cruzeiro aproveitou para alçar bolas na área, criando chances perigosas. Quando o gol da virada parecia maduro, a equipe paulista voltou à frente do placar aos 29 minutos. Tamires avançou pela esquerda e cruzou para a incansável Gabi Zanotti, de 40 anos, completar de primeira para o fundo das redes. Inicialmente anulado pela bandeirinha, o lance foi confirmado pelo VAR.

Apesar do banho de água fria, o Cruzeiro se manteve concentrado e empatou cinco minutos depois - com direito à "lei do ex". Aos 33, a lateral Isabela, ex-Corinthians, escorou de cabeça um cruzamento, mesmo de costas, e deixou tudo igual, levantando o público no Independência. A equipe corintiana teve chance de fazer o terceiro nos acréscimos, mas voltou a esbarrar na goleira Camila e o placar permaneceu igual.