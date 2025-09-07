DGABC
Domingo, 7 de Setembro de 2025

Política Titulo

Claudio Castro, governador do Rio, participa de ato bolsonarista em Copacabana

07/09/2025 | 13:10
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou neste domingo, 7, que a anistia é o "segundo passo", sendo o "primeiro passo" o ex-presidente Jair Bolsonaro ser inocentado em julgamento no Supremo Tribunal Federal. A declaração ocorreu durante a participação em ato bolsonarista em Copacabana.

O chefe do Executivo fluminense alega que Bolsonaro "não cometeu nenhum crime e não pode ser condenado", se tratando de um "inocente preso" - sem lembrar das acusações contra o ex-presidente pelo plano de golpe de Estado gestado em seu governo em 2022.


