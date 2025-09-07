DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

Política

Ato bolsonarista em Brasília tem defesa de 'anistia total' e críticas ao STF e ao governo

07/09/2025 | 13:08
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Políticos e outras lideranças bolsonaristas atacaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e defenderam anistia total aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, durante manifestação em Brasília, neste domingo, 7.

A manifestação ocorreu na área central da capital federal, próximo à Torre de TV, a aproximadamente quatro quilômetros do desfile cívico onde estava Lula e integrantes do governo.

Durante a manifestação dos bolsonaristas, políticos se revezaram com críticas ao governo e prometeram defender a aprovação de uma anistia no Congresso Nacional e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

No caminhão de som, foram colocadas faixas com a frase "Volta, Bolsonaro", enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar na capital federal.

"A anistia não é uma opção, é uma imposição", disse a deputada federal Bia Kicis (PL-DF).

"Quero deixar um recado bem claro para Alexandre de Moraes e para Lula: os dias de vocês estão se acabando, vocês não vão permanecer sendo os corruptos imundos e ditadores que vocês são", discursou o deputado Zé Trovão (PL-SC).

Além de Kicis e Trovão, estavam presentes também o deputado Alberto Fraga (PL-DF) e os senadores Izalci Lucas (PL-DF) e Jaime Bagatolli (PL-RO).


