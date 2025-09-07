Lula encerra desfile da Independência marcado por coro de 'sem anistia' com Motta na tribuna

O desfile da celebração do 203º aniversário da Independência do Brasil foi encerrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às 11h15. A celebração foi marcada pelos coro de "sem anistia" pelo público presente na Esplanada, diante do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) - Motta é pressionado pela oposição para pautar projeto de lei, ou pelo menos, a urgência da proposta, que prevê perdão dos crimes de envolvidos em atos antidemocráticos. Um dos textos pretendido pela oposição garante perdão desde 2019, além de anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o tornar elegível para as eleições do ano que vem.

Outro ponto de destaque do evento foram as ausências. Não participaram do desfile ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O desfile foi dividido em três temas: Brasil dos Brasileiros, destacando a soberania nacional; Brasil do Futuro, com foco em obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento; e COP30, a conferência do Clima da ONU que será realizada em Belém (PA) em novembro.

Nas arquibancadas montadas na Esplanada, o público recebeu dos organizadores do desfile um boné escrito "Brasil Soberano". Pessoas com camisas da seleção brasileira, item que, nos últimos anos, se tornou símbolo dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também estiveram em peso na plateia.

Entre os presentes, estavam ministros do governo Lula, inclusive Celso Sabino (Turismo) e André Fufuca (Esportes). Ambos sofrem pressão da Federação União Progressista - que reúne o União Brasil e o PP - para deixarem os cargos. Outros auxiliares que estiveram no desfile foram:

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do MDIC;

Ricardo Lewandowski, da Justiça;

Renan Filho, dos Transportes;

Mauro Vieira, das Relações Exteriores;

Marina Silva, do Meio Ambiente;

Anielle Franco, da Igualdade Racial;

Rui Costa, da Casa Civil;

Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União;

Simone Tebet, do Planejamento;

Esther Dweck, da Gestão;

Márcio Macedo, da Secretaria Geral;

Camilo Santana, da Educação;

Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social;

Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos;

André de Paula, da Pesca;

Vinicius Carvalho, da Controladoria-Geral da União

Jader Filho, das Cidades

Márcio França, do Microempreendedorismo

Marcos Amaro, do GSI

Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas

Waldez Góes, da Integração Regional

Wellington Dias, do Desenvolvimento Social

Wolney Queiroz, da Previdência Social