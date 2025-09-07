Bibliotecas de Santo André têm programação especial em setembro

O mês de setembro chega cheio de atividades às bibliotecas de Santo André, com a continuidade de dois projetos consagrados dos equipamentos culturais: ‘Histórias Encontadas ‘e ‘Conexões Inclusivas’. O primeiro, que tem à frente a contadora de histórias Paula Knoll, será realizado nesta terça-feira (9) na Biblioteca Vila Floresta, às 10h e às 14h.

Paula usa objetos do cotidiano de forma lúdica para dar vida aos personagens e cenários de contos clássicos e contemporâneos narrados de maneira lúdica, criativa e divertida. Ela leva seu projeto à biblioteca da Vila Sá na terça-feira (16), nos mesmos horários, e à biblioteca Nair Lacerda, no Paço Municipal, no dia 28 (domingo), dentro do projeto ‘Domingo é Dia de Biblioteca’, às 11h30 e às 14h30.

Já o Conexões Inclusivas vai acontecer nas quintas-feiras de setembro, à partir do dia 11, em dois horários, às 10h e às 14h. A biblioteca do bairro Cata Preta será a primeira a receber o projeto que promove atividade de sensibilização sobre acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência por meio de vivência com Márcia Sousa, servidora com deficiência visual, e fantoches com a arte educadora Ive Hiluany. Durante o evento são abordados com as crianças temas diversos: ‘como oferecer ajuda?’, ‘como orientar?’, além de fatos curiosos.

O projeto será realizado também nas unidades Vila Humaitá (dia 18), e Vila Sá (dia 25).

Rebisa – A Rede de Bibliotecas de Santo André (Rebisa) inclui as Bibliotecas Nair Lacerda, localizada no Paço Municipal, e Cecília Meireles, no Parque das Nações, e unidades ramais situadas nos Cesas (Centros Educacionais de Santo André), além da biblioteca digital. Consulte o acervo físico e digital em http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/.

Serviço

Histórias Encontadas

Data: 9/9 (terça-feira), às 10h e às 14h – Biblioteca Vila Floresta

Data: 16/9 (terça-feira), às 10h e Às 14h – Biblioteca Vila Sá

Data 28/9 (domingo), às 11h30 e às 14h30 – Biblioteca Nair Lacerda

Conexões Inclusivas

Data: 11/9 (quinta-feira), às 10h e às 14h – Biblioteca Cata Preta

Data: 18/9 (quinta-feira), às 10h e às 14h – Biblioteca Vila Humaitá

Data: 25/9 (quinta-feira), às 10h e às 14h – Biblioteca Vila Sá

Endereços

Biblioteca Vila Floresta

Rua Parintins, 344 - Vila Floresta | Tel.: (11) 4461-2949

Biblioteca Vila Sá

Avenida Nova Iorque, s/n - Vila Sá | Tel.: (11) 3356-7793.

Biblioteca Nair Lacerda

Praça IV Centenário, s/n - Centro | Tel.: (11) 4433-0768

Biblioteca Cata Preta

Estrada da Cata Preta, 810 - Vila João Ramalho | Tel.: (11) 3356-7730

Biblioteca Vila Humaitá

Rua Guerra Junqueira, 366 - Vila Humaitá | Tel.: (11) 3356-7783