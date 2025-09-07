DGABC
Domingo, 7 de Setembro de 2025

Política Titulo

Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos EUA e faixas contra STF

07/09/2025 | 10:58
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O senador Flávio Bolsonaro, filho '01' do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou à concentração do ato bolsonarista convocado para este domingo, 7, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas redes, Flávio diz, vestindo uma camiseta com o rosto de seu pai e a frase "Bolsonaro 2026", que o grupo vai "mostrar pro mundo que defende a liberdade". Os manifestantes exibem bandeiras dos Estados Unidos e faixas com frases contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Mais cedo, o senador usou um vídeo de Bolsonaro para convocar apoiadores para o ato. "Presidente Bolsonaro convocando para o 7/Set", escreveu na primeira linha da publicação. Em baixo, anotou: "o vídeo é do ano passado". As publicações dos filhos do ex-presidente, usando suas imagens e falas, foram pivô da ordem de prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo.

O ato bolsonarista em Copacabana está previsto para começar às 11 horas, mas apoiadores do ex-presidente já estão no local. Alguns carregam faixas com inscrições "Fim da ditadura do STF"; "Senadores omissos, + moral e - moraes"; "anistia já"; "fora Moraes"; e "fora Lula". Aliados de Bolsonaro carregam, em meio a bandeiras do Brasil, bandeiras dos Estados Unidos.


