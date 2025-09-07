DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Maior ataque russo à Ucrânia deixa mortos, feridos e atinge prédio do governo

07/09/2025 | 09:00
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um novo ataque russo à Ucrânia com 805 drones e 13 mísseis na madrugada deste domingo, 7, deixou ao menos dois mortos, entre eles um bebê de 3 meses, além de 17 feridos. A ofensiva também atingiu o prédio onde estão os gabinetes de ministros do país, localizado na capital Kiev. Ainda não há informações sobre se a estrutura foi atingida propositalmente ou por destroços.

As duas pessoas mortas eram uma mãe e seu filho de 3 meses, cujos corpos foram retirados de escombros por socorristas.

A Ucrânia conseguiu abater 747 drones e 4 mísseis, de acordo com um comunicado da Força Aérea do país. Pelo menos 10 locais em Kiev foram atingidos no ataque; um prédio residencial de quatro andares também.

A investida deste domingo é o segundo ataque em massa de drones e mísseis russos a atingir Kiev no intervalo de duas semanas.

A ofensiva ocorre após 26 países se comprometeram a apoiar a Ucrânia após o cessar-fogo com a Rússia. O novo ataque, no entanto, diminui as expectativas de uma nova rodada de negociações, para a qual o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, diz estar pronto.

O governo ucraniano também fez um novo apelo ao presidente Donald Trump para que ele imponha sanções punitivas à Rússia para pressionar o país a encerrar a guerra.

(Com agências internacionais)


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.