DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

BC dos EUA fará conferência sobre inovação em pagamentos em 21 de outubro

07/09/2025 | 07:45
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Federal Reserve Board (Fed, o banco central norte-americano) anunciou na quarta-feira, 3, que realizará uma conferência sobre inovação em pagamentos em 21 de outubro, envolvendo diversas partes interessadas para discutir o tema.

"A inovação tem sido uma constante nos pagamentos para atender às necessidades em constante mudança de consumidores e empresas", disse o diretor do Fed Christopher Waller.

A conferência contará com painéis de discussão sobre diversos aspectos da inovação em pagamentos, incluindo a convergência das finanças tradicionais e descentralizadas; novos casos de uso e modelos de negócios de stablecoins; a interseção entre inteligência artificial e pagamentos; e a tokenização de produtos e serviços financeiros.

A conferência será transmitida ao vivo para o público no site do Fed.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.