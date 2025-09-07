Othon Bastos é estrela em agenda do Sesc São Caetano

Destaque de setembro, ator vai apresentar o monólogo ‘Não me entrego, não!’, programado para dia 19, no Paulo Machado
O Sesc São Caetano anunciou sua agenda cultural para setembro, com atividades que abrangem teatro, música, dança, esportes, tecnologia e debates sociais. A programação busca atender públicos de todas as idades e será realizada tanto na unidade quanto em espaços externos da cidade. Entre os destaques, na área cultural, o ator Othon Bastos apresenta o monólogo Não me entrego, não!, em 19 de setembro, no Teatro Paulo Machado.
O espetáculo revisita memórias do artista de 91 anos em parceria com o dramaturgo Flávio Marinho.
A agenda teatral e musical também reúne Histórias Japonesas com Músicas Brasileiras (dia 13), o grupo Nhambuzim com Bichos de Cá (20) e Assombrio – Inventário de Encantados (20).
Outro destaque é a Semana Move, entre os dias 25 e 27, no Parque Linear. O evento incentiva a prática esportiva e o lazer, com vivências como o skate feminino, que contará com a presença da atleta Vitória Bortolo, e o rugby adaptado.
O mês traz ainda celebrações ao Dia da Amazônia e ao Dia Internacional da Mulher Indígena, hoje, com feirinha de artesanato indígena, oficinas manuais, roda de canto e dança, brincadeiras tradicionais e o espetáculo Wãtias – Os curupiras excêntricos, do Coletivo Kari.
Outros temas em destaque são a maternidade e o papel das doulas, com roda de conversa no dia 20 e a exibição gratuita do documentário Doulas, temporada 2 no dia 17. A agenda inclui também o curso Ideias para florescer um novo mundo (10 a 24/9), sobre autocuidado, ginecologia natural e agroecologia.
Na área de tecnologia e artes, o DJ e produtor Patrício Salgado ministra o curso Introdução ao Beatmaking (16/9 a 7/10), enquanto Roger Lima conduz as aulas de Pandeiro – Sotaques Afrobrasileiros: Forró e Xote (8 a 29/9).
O Sesc fica na Rua Piauí, 554, no Santa Paula.
