Economia

Preços de veículos usados crescem 0,92% em agosto

Entre os modelos que impulsionaram a elevação do índice estão Gol, Celta e Fiesta

07/09/2025 | 02:10
FOTO: Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo
FOTO: Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo


 Os preços de veículos usados subiram, em média, 0,92% em agosto, segundo aponta o IBV Auto, um indicador que o Banco BV apresentou para a imprensa em São Paulo. O BV é uma instituição financeira com forte atuação no mercado de seminovos e usados e que, por isso, acompanha a variação de preços e a desvalorização dos automóveis leves usados.

Os carros usados, que experimentaram forte valorização no período da pandemia, continuam com seus preços em elevação, na esteira da maior procura estimulada pela redução do poder de compra dos consumidores. Em julho, os preços dos usados já tinham registrado alta de 0,89% sobre junho.

Baseado em valores reais de financiamentos, o IBV (Índice BV) Auto traz também visões regionais e estaduais, em linha com a presença da instituição em todo o País. A alta de agosto, de acordo com o banco, foi puxada pela região Sudeste, onde a inflação de veículos usados foi de 1,2%. As maiores altas na região foram apuradas no Rio de Janeiro, com 1,25%, e Minas Gerais, com 1,10%.

No acumulado em 12 meses até agosto, o IBV Auto apontou alta de 6% no preço dos automóveis usados. 

Entre os modelos que impulsionaram o índice estão Gol, Celta e Fiesta. Em contrapartida, Tracker, Palio e Voyage figuraram entre os que registraram maior queda nos preços.

“A alta do IBV em agosto, de 0,92%, acima da de julho, representa uma aceleração da inflação do carro usado para além da inflação cheia medida pelo IPCA. A alta reflete o momento ainda aquecido da atividade econômica, principalmente da renda das famílias, que impulsiona a demanda por veículos. A manutenção da Selic em patamar elevado é um fator que tende a arrefecer a alta dos preços de usados no médio prazo, assim como os impactos da redução do IPI em veículos novos”, disse Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV.

O índice também traz análise da perda de valor dos veículos por tipo de motorização. Veículos elétricos de 2022 acumulam desvalorização de 46,6% desde o lançamento até agosto de 2025, pressionados pela queda nos preços dos modelos novos.

