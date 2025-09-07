As últimas pesquisas divulgadas pelos institutos de opinião confirmam uma realidade cada vez mais evidente no Brasil: o cansaço da sociedade com o modelo político baseado em radicalização e confronto permanente. Segundo alguns levantamentos nacionais, mais de 60% dos brasileiros rejeitam a possibilidade de Jair Bolsonaro ser candidato novamente e mais de 50% reprovam o governo Lula. Esses números traduzem o esgotamento de uma fórmula que há anos aprisiona o debate público em uma falsa dicotomia, deixando de lado a discussão sobre soluções concretas para os problemas do país.

O eleitor brasileiro demonstra, cada vez mais, que não quer viver refém dessa polarização estéril. O que se espera hoje é equilíbrio, racionalidade e capacidade de gestão. As pessoas estão mais preocupadas com propostas que melhorem sua vida do que com disputas ideológicas que nada acrescentam. O recado das pesquisas é claro: há espaço para a construção de um novo caminho, que una responsabilidade fiscal, inovação administrativa e compromisso social.

Enquanto no plano nacional prevalece a divisão, experiências locais têm mostrado que a boa gestão conquista a confiança da população. Santo André é um exemplo. No último mês, uma pesquisa de opinião apontou que 78% dos moradores aprovam a atual administração da cidade, comandada pelo jovem e competente Gilvan Ferreira, que é uma continuidade de um modelo de gestão que transformou a cidade a partir de 2017 e complementado por um olhar atual que prepara a cidade do futuro.

Os números confirmam a evolução. Nos últimos oito anos e 9 meses, a cidade reduziu sua dívida pública, criando espaço para novos investimentos. No saneamento, o salto foi histórico: o tratamento de esgoto saiu de 27% para 94%, colocando Santo André como referência nacional. Na educação, a cidade se destacou em alfabetização na região Sudeste e capacitação para o emprego, mostrando que eficiência e sensibilidade social podem caminhar juntas. Além disso, houve modernização administrativa, digitalização de serviços, fortalecimento da infraestrutura urbana e expressivo investimento em inovação, entre varias outras políticas públicas.

Esse conjunto de ações não apenas melhorou a qualidade de vida, como também resgatou o orgulho da população pela cidade. E os dados da pesquisa são a prova de que quando a política é exercida com foco em resultados e não em embates vazios, as pessoas reconhecem. A aprovação maciça à gestão municipal é reflexo de um trabalho baseado em planejamento, responsabilidade e proximidade com as necessidades reais da população.

O contraste é inevitável. No cenário nacional, vemos dois polos que se retroalimentam no discurso de ódio, transformando cada decisão em um campo de batalha e deixando a sociedade exausta. Já no âmbito local, quando a política se traduz em obras, serviços, educação, saúde, segurança e transparência, a resposta da população é positiva. Santo André mostra que é possível construir políticas públicas eficazes sem cair na armadilha da polarização.

Esse exemplo reforça uma mensagem importante: o Brasil não precisa escolher entre extremos. Existe, sim, um caminho do meio, que valoriza a boa gestão, a eficiência e o diálogo. A política não deve ser palco de guerras ideológicas, mas instrumento para resolver problemas e gerar oportunidades.

As pesquisas deste último mês, portanto, trazem uma dupla leitura. De um lado, revelam o desgaste irreversível da polarização nacional; de outro, evidenciam que a população responde de forma afirmativa a projetos políticos equilibrados, sérios e consistentes. É nesse espaço que nasce a esperança de uma nova política, menos barulhenta e mais transformadora.

O Brasil precisa de mais exemplos como o de Santo André: cidades e lideranças comprometidas com gestão eficiente, modernização, responsabilidade fiscal e cuidado com as pessoas. É disso que a sociedade brasileira está cansada de esperar e é isso que, aos poucos, começa a exigir.

