Setlist de Lauryn Hill no The Town: veja músicas de show ao lado de YG e Zion Marley

06/09/2025 | 20:25
Lauryn Hill sobe ao palco The One do festival The Town neste sábado, 6, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Seu show é considerado o segundo mais importante do dia, atrás apenas de Travis Scott, que fecha a noite no palco Skyline.

Além de músicas próprias, Lauryn Hill deve trazer em seu setlist sucessos do trio Fugees, que formou ao lado de Wyclef Jean e Pras Michael nos anos 1990, e músicas de YG Marley e Zion Marley, netos de Bob Marley e frutos de seu antigo relacionamento com Rohan Marley.

Confira abaixo o setlist provável do show de Lauryn Hill no The Town:

Everything Is Everything

When It Hurts So Bad

Lost Ones

Ex-Factor

To Zion

Marching (com Zion Marley)

Premature Paradise (com Zion Marley)

Best of Me (com Zion Marley)

Doo Wop (That Thing)

Marching to Freedom (com YG Marley)

Survival (com YG Marley)

Praise Jah in the Moonlight (com YG Marley)

Killing Me Softly With His Song (cover da música de Lori Lieberman, Charles Fox e Norman Gimbel)

Ready or Not (Fugees)

Fu-Gee-La (Fugees)


