Sábado, 6 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer

Travis Scott no The Town: Veja provável setlist do cantor para festival

06/09/2025 | 20:22
O rapper Travis Scott retorna ao Brasil para se apresentar neste sábado, 6, no The Town. O show ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no Palco Skyline. O horário previsto para o início da apresentação é às 23h15, mas o artista é famoso por se atrasar. Conhecido por seus concertos apoteóticos, Scott deve apostar em um setlist que misture hits de toda a sua carreira.

Ele, no entanto, deve destacar as canções produzidas para seus últimos três álbuns - JackBoys 2, Utopia e Astroworld.

Além de Travis, o palco Skyline também recebe Filipe Ret, Burna Boy e Don Toliver. Já no Palco The One, Lauryn Hill, com participação especial de YG Marley e Zion Marley, comanda o evento.

Com base nas apresentações mais recentes de Travis Scott ao redor do mundo, a reportagem indica a possível setlist do cantor para o The Town.

Veja provável setlist de Travis Scott no The Town:

CHAMPAIN & VACAY

DUMBO

BUTTERFLY EFFECT

HIGHEST IN THE ROOM

Mamacita

STARGAZING

BACKR00MS

KICK OUT

Type Shit

Nightcrawler

Upper Echelon

THANK GOD

Praise God

MY EYES

90210

I KNOW ?

SHYNE

TOPIA TWINS

NO BYSTANDERS

FE!N

FE!N (novamente)

SICKO MODE

Antidote

Goosebumps


