DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Ancelotti faz 'mistério' sobre escalação do Brasil para despedida na Bolívia das Eliminatórias

06/09/2025 | 20:00
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Com a presença de familiares e convidados da CBF, o técnico Carlo Ancelotti orientou o primeiro treino da seleção brasileira, neste sábado, na Granja Comary, visando ao último jogo das Eliminatórias Sul-Americanas, terça-feira, em El Alto, na Bolívia.

O técnico italiano não deu pistas de quais jogadores vai colocar em campo na equipe titular. Ancelotti dividiu o grupo em dois times, sem goleiros.

Um time treinou com colete e foi formado por Vitinho, Marquinhos, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Jean Lucas e Paquetá; Estêvão, Richarlison e Samuel Lino. Já o segundo time contou com Wesley, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andreas Pereira, Luiz Henrique, Raphinha e Martinelli; João Pedro.

O treinador só deverá dar uma ideia do time que entrará em campo após o treino deste domingo. A delegação viaja para Santa Cruz de La Sierra na segunda-feira pela manhã e só vai seguir para El Alto horas antes do início do jogo na terça-feira para amenizar os problemas causados pela altitude, afinal a partida será disputada em um local com mais de 4 mil metros acima do nível do mar.

O Brasil chega para a 18ª e última rodada das Eliminatórias na segunda colocação, com 28 pontos, atrás apenas da líder Argentina, que soma 38. A seleção já tem garantida a vaga para a disputa da Copa do Mundo ano que vem.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.