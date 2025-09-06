DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

Internacional

Carro desgovernado atropela pedestres em balneário na França e mata uma mulher

06/09/2025 | 18:41
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um acidente com um carro desgovernado neste sábado, 6, na cidade costeira de Pirou, na região da Normandia - noroeste da França -, deixou uma mulher morta e três pessoas feridas em estado grave.

O veículo avançou por vários metros e atingiu a varanda de uma pizzaria, segundo informações das autoridades locais. Quatro pessoas foram atropeladas antes de o veículo colidir com a pizzaria e logo depois tombar próximo à praia. A vítima fatal, o motorista e três das vítimas têm mais de 70 anos.

De acordo com o promotor de Coutances, Gauthier Poupeau, os indícios apontam que o motorista, de 81 anos, sofreu um desmaio antes do acidente. "A hipótese de ato voluntário está formalmente descartada", afirmou.

O acidente mobilizou diversas equipes médicas que atenderam seis vítimas no local, quatro pedestres e os dois ocupantes do carro.


