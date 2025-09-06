DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Homem é baleado em estacionamento de shopping na zona norte de SP

06/09/2025 | 16:57
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um homem foi baleado neste sábado, 6, no estacionamento do shopping Brás Leme Mall, em Santana, na zona norte de São Paulo. A vítima teria sido atingida por um disparo de um policial civil.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, ocorria uma operação da Polícia Civil na região e o homem atingido era foragido da Justiça. De acordo com a Band TV, ele tentou fugir após ser abordado pela polícia, bateu em um dos carros que estavam no estacionamento e foi baleado.

A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a assessoria do shopping, mas ainda não obteve resposta.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.