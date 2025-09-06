DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Energia Limpa

Santo André inaugura quarta usina do parque de produção de energia solar

Localizado no bairro Cidade São Jorge, equipamento contará com área de lazer à disposição da população

Do Diário do Grande ABC
06/09/2025 | 15:32
Compartilhar notícia
Guilherme Brabo/PSA
Guilherme Brabo/PSA Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A primeira etapa do parque de produção de energia solar de Santo André está completa. A Prefeitura entregou, neste sábado (6), a quarta usina fotovoltaica do município, localizada no bairro Cidade São Jorge, que funcionará em conjunto com as três inauguradas anteriormente, no Jardim Las Vegas, na Avenida dos Estados e em terreno ao lado da que foi inaugurada agora. De acordo com a Pasta, o espaço ocupado era usado para descarte irregular de resíduos e não poderia ter outra finalidade, em razão da contaminação do solo.

Para o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), esse projeto consolida um antigo desejo de Santo André. “Esta usina é a consolidação de um trabalho iniciado ainda em 2023. Aqui era uma área de descarte irregular de lixo, mas com esta inovação urbana estamos transformando o bairro. Temos asfalto novo, iluminação, lazer e agora este projeto que vai economizar recursos públicos e melhorar a vida das pessoas”, comentou o chefe do executivo.

Com as 2.352 placas desta quarta usina (que tem capacidade de geração de energia de 1,20 MWp), a produção energética do município foi ampliada. A cidade conta agora com 8.820 placas em seu parque fotovoltaico, sendo 1.746 no Jardim Las Vegas, 2.352 na Avenida dos Estados, e mais 2.352 na vizinha UPES II.

As quatro usinas juntas representam o consumo de uma cidade de aproximadamente 12 mil habitantes, ou seja, juntas podem abastecer cerca de 3 mil casas. O valor total de investimento em todo o parque voltaico é de cerca de R$ 41 milhões, recurso oriundo do Fundo de Iluminação Pública andreense. O ‘payback’ deste valor é estimado em 7,4 anos. A partir daí, as usinas passam a gerar benefícios financeiros que são estimados em R$ 138 milhões, durante 30 anos estimados de vida útil do parque.

LEIA TAMBÉM:

"Terceira usina de energia fotovoltaica é inaugurada em Santo André"

 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.