Santo André inaugura quarta usina do parque de produção de energia solar

A primeira etapa do parque de produção de energia solar de Santo André está completa. A Prefeitura entregou, neste sábado (6), a quarta usina fotovoltaica do município, localizada no bairro Cidade São Jorge, que funcionará em conjunto com as três inauguradas anteriormente, no Jardim Las Vegas, na Avenida dos Estados e em terreno ao lado da que foi inaugurada agora. De acordo com a Pasta, o espaço ocupado era usado para descarte irregular de resíduos e não poderia ter outra finalidade, em razão da contaminação do solo.

Para o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), esse projeto consolida um antigo desejo de Santo André. “Esta usina é a consolidação de um trabalho iniciado ainda em 2023. Aqui era uma área de descarte irregular de lixo, mas com esta inovação urbana estamos transformando o bairro. Temos asfalto novo, iluminação, lazer e agora este projeto que vai economizar recursos públicos e melhorar a vida das pessoas”, comentou o chefe do executivo.

Com as 2.352 placas desta quarta usina (que tem capacidade de geração de energia de 1,20 MWp), a produção energética do município foi ampliada. A cidade conta agora com 8.820 placas em seu parque fotovoltaico, sendo 1.746 no Jardim Las Vegas, 2.352 na Avenida dos Estados, e mais 2.352 na vizinha UPES II.

As quatro usinas juntas representam o consumo de uma cidade de aproximadamente 12 mil habitantes, ou seja, juntas podem abastecer cerca de 3 mil casas. O valor total de investimento em todo o parque voltaico é de cerca de R$ 41 milhões, recurso oriundo do Fundo de Iluminação Pública andreense. O ‘payback’ deste valor é estimado em 7,4 anos. A partir daí, as usinas passam a gerar benefícios financeiros que são estimados em R$ 138 milhões, durante 30 anos estimados de vida útil do parque.

LEIA TAMBÉM:

"Terceira usina de energia fotovoltaica é inaugurada em Santo André"