DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Iraque negocia armazenamento e refino de petróleo com ExxonMobil na Ásia

06/09/2025 | 14:21
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Organização Estatal de Comercialização de Petróleo Iraque (Somo, na sigla em inglês) anunciou, hoje (6), que alcançou acordos avançados com a ExxonMobil para ampliar o armazenamento e o refino em Cingapura. Segundo informações da Agência de Notícias do Iraque, a organização reafirmou a posição iraquiana como um dos principais fornecedores de petróleo para a China.

Segundo o diretor-geral da Somo, Ali Nizar Al-Shatri, a organização também negocia acordos de participação nos lucros na comercialização de petróleo e derivados produzidos pelas refinarias parceiras. Ele ressaltou que o objetivo é maximizar as receitas do país e fortalecer a posição do Iraque no mercado global de petróleo, aproveitando o crescimento do mercado asiático, atualmente o único em expansão em termos de capacidade de refino e demanda, de acordo com o comunicado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.