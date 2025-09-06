São Paulo registra 85,8% de frequência escolar na rede estadual

Com monitoramento regular da presença desde 2023 e a implantação das ações de busca ativa e o aplicativo Sala do Futuro, que permite aos familiares acompanharem as faltas dos alunos, a presença nas salas de aulas saltou para 85,8% em agosto de 2025. De acordo com a Seduc -SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), o mês anterior fechou com 144 mil estudantes a mais em sala de aula, todos os dias.

Esses estudantes, antes ausentes, impulsionam os índices de frequência escolar da rede estadual, que saltaram de 81% em agosto de 2023 para atuais 85,8% no mesmo período de 2025, um aumento de 4,8 pontos percentuais em um total de 3 milhões de estudantes. Na comparação entre agosto do ano retrasado e 2024, a Educação alcançou 81 mil alunos a mais em sala de aula todos os dias.

O secretário de Educação, Renato Feder, diz que esse monitoramento amplia a participação dos pais no estudos. “No ano passado, nós já havíamos registrado um aumento da frequência no mês de agosto de 2023 para 83,7% em 2024 e esse crescimento tem se mantido. Além das ações de busca ativa, implantadas em agosto do primeiro ano de gestão, neste ano ampliamos as possibilidades de comunicação com os pais e responsáveis com a ferramenta Sala do Futuro, que pode ser acessada por meio de aplicativo ou site, e neste espaço eles conseguem verificar o boletim escolar de seus filhos, se eles conquistaram medalhas nas nossas olimpíadas do conhecimento e se eles faltaram às aulas”, comenta o secretário da Educação.

O secretário destaca ainda as ações de busca ativa e as ferramentas de tecnologia para acompanhamento constante da frequência escolar como cruciais para o avanço da frequência. “Todas as ações que a Secretaria têm implantado e reforçado desde o início da gestão tem um foco principal: o aluno em sala de aula, aprendendo. Esses resultados provam que estamos no caminho certo, com espaço para melhorar. O avanço do aprendizado passa pela frequência escolar”.