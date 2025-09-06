DGABC
Sábado, 6 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Tempo fechado

Grande ABC terá sábado com céu nublado e temperatura máxima de 19°C

Gabriel Rosalin
06/09/2025 | 10:20
Natasha Werneck/DGABC
Natasha Werneck/DGABC


O sábado dos moradores do Grande ABC será marcado por muitas nuvens, segundo a previsão do Climatempo. Apesar da presença do sol em alguns períodos, o céu deve permanecer nublado durante o dia todo nas sete cidades da região.

Em São Caetano, a temperatura miníma fica em 15°C. De acordo com a previsão, a cidade vai registrar a máxima da região, com 19°C.

Quatro municípios tem variações iguais. Santo André, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra devem ter variação entre 14°C e 17°C, com sensação de frio mais acentuada em relação ao dia anterior.

Já as temperaturas de São Bernardo e Diadema variam entre 14°C e 18°C, segundo o Climatempo.


