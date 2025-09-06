Competição de Judô de São Bernardo vai reunir mais de 600 atletas neste domingo

A Arena Olímpica, do bairro Santa Terezinha em São Bernardo, se prepara para receber, neste domingo (7), 600 atletas para a competição de Judô dos Jogos escolares da cidade. Os competidores são das categorias Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-17 (feminino e masculino). Os duelos começam às 8h30 com entrada gratuita no local situado na Rua Tiradentes, 1.845.

“Estamos em uma crescente nos Jogos Escolares de São Bernardo. Em 2023 tivemos apenas 300 inscrições para a competição do Judô e, neste ano, registramos o dobro. Demonstrando que a modalidade vem se tornando popular na cidade. Neste domingo serão mais de 80 escolas na disputa”, ressaltou Carlos Hayashida, supervisor da modalidade.

Organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer de São Bernardo, a competição reúne 9 mil estudantes de 91 escolas, sendo 30 da rede municipal, 26 da estadual e 35 da rede particular.

Antes do Judô, modalidades como tênis de mesa e basquete já ocorreram em outros pontos da cidade. “O interesse das escolas e dos alunos aumentou neste ano, comprovando o interesse dos estudantes do município pela prática esportiva, assim como a preocupação da gestão em promover ações que possam potencializar a participação dos moradores”, reforçou o secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo do torneio é promover a prática de esportes entre crianças e adolescentes, incentivando valores como disciplina, respeito, espírito de equipe, convivência saudável e superação pessoal. Os Jogos Escolares de São Bernardo serão disputados nas categorias Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-17, em 16 modalidades: tênis de mesa, badminton, atletismo, damas, xadrez, ginastica artística, ginastica rítmica, judô, natação, vôlei de areia, voleibol, basquete, handebol, futsal, futebol society e cheerleaders.