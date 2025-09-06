São Bernardo reforça Rede de Proteção à Mulher para cuidado às vítimas de violência

A Prefeitura de São Bernardo realizou, nesta sexta-feira (5), a reunião da Rede de Proteção à Mulher, encontro para alinhar estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher. A abertura da agenda foi feita pela prefeita Jessica Cormick, que destacou o compromisso da gestão em fortalecer políticas públicas de proteção e acolhimento a mulheres vítimas de violência. Representantes de secretarias municipais, da Polícia Civil, Defensoria Pública, da OAB, do Judiciário e do Ministério Público participaram da reunião, que teve a condução dos temas centrais realizada pelo secretário de Segurança, Major Arley Topalian, em alinhamento com os eixos estratégicos da rede.

Durante o encontro, além da análise de casos recentes, foi amplamente discutida a atuação da Rede de Proteção à Mulher a partir de três eixos centrais que orientam o aprimoramento do atendimento. O primeiro ponto é a estrutura de dados, voltada à padronização de registros, criação de um sistema centralizado e interoperabilidade entre instituições, permitindo a análise de informações para ações preventivas. O segundo é a integração e comunicação entre os órgãos, com protocolos unificados e canais ágeis de troca de informações que garantam encaminhamentos rápidos e evitem falhas no atendimento. Além disso, também tem o cuidado integral, que abrange acolhimento psicológico, social e de saúde, assegurando abrigos emergenciais, suporte terapêutico e iniciativas de reinserção social para mulheres e suas famílias.

O debate ressaltou que esses pilares são fundamentais para fortalecer a rede, dar mais efetividade às políticas públicas de proteção e consolidar um atendimento humanizado e eficiente. A prefeita reforçou o significado da agenda e a imporância do fortalecimento da rede."“Fazer parte disso é a realização de um sonho. Como policial militar, sempre estive na linha de frente atendendo ocorrências difíceis, especialmente aquelas envolvendo violência contra mulheres. Muitas vezes me sentia pequena diante da dor que presenciava. Hoje, ver tanta gente reunida, comprometida com a construção de uma rede de proteção que acolhe e garante segurança às mulheres de São Bernardo, me enche de esperança. É a certeza de que estamos no caminho certo", disse Jessica Cormick.

O secretário Major Topalian destacou o uso de dados como ferramentas centrais para consolidar políticas eficazes. “Quando conseguimos estruturar informações de forma integrada, conseguimos prevenir novas ocorrências e dar respostas mais rápidas às vítimas. A prevenção começa com o fluxo de dados bem organizado, que nos permite identificar padrões de violência, agir de forma direcionada e oferecer às mulheres o cuidado integral que merecem",completou.