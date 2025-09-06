S.Caetano abrirá 1.000 vagas na Escola do Trabalhador 4.0

A Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, obteve junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) 1.000 vagas para a Escola do Trabalhador 4.0, programa que é desenvolvido pela Microsoft que tem como intuito preparar os pessoas para os desafios da Economia 4.0, além de promover a capacitação digital para jovens, adultos e idosos.

O secretário Pio Mielo (PSD) esteve em Brasília e se reuniu com o ministro Luiz Marinho (PT) e com Magno Lavigne, que responde pela Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda do MTE. “Vamos assinar um convênio oferecendo 1.000 vagas em cerca de 150 cursos diferentes, ligados a tecnologia e voltados principalmente a formação de mulheres, jovens e o primeiro emprego”, conta Pio.

O Escola do Trabalhador 4.0 visa facilitar a inserção e o crescimento das pessoas no mercado de trabalho, oferecendo cursos gratuitos, organizados em 32 trilhas educacionais e nove categorias temáticas. Entre as áreas abordadas estão Inteligência Artificial, Letramento Digital com IA, Fundamentos e Produtividade com IA, Introdução à Programação, Profissionalizantes, Avançados em TI, Empregabilidade e Sustentabilidade, Educação Financeira e Dynamics 365.

Os cursos incluem trilhas para iniciantes, intermediários e avançados, com temas que vão desde a criação de sites e programação até análise de dados, segurança de informação, administração de sistemas em nuvem e desenvolvimento de aplicativos corporativos.

Pio Mielo pretende compartilhar as vagas com a Secretaria de Educação. “Eu entendo que poderemos fazer um trabalho conjugado com os alunos do ensino médio, tanto da rede municipal quanto da estadual, oferecendo capacitação técnica aos nossos jovens e um olhar especial às mulheres. Eu tenho trabalhado muito para que elas, cada vez mais, ocupem espaço nesse mercado digital que ainda é muito masculinizado”, afirma o secretário.

Pio destaca ainda o fato de São Caetano ter sido a cidade da região que mais gerou empregos em julho, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), e ressalta a necessidade de capacitar os indivíduos para o mercado de trabalho.