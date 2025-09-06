Mauá recebe 4ª edição do Grito dos Excluídos com foco na democracia

A Diocese de Santo André realiza neste domingo (7), a partir das 8h30, a 4ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas no município de Mauá. A programação terá início com a Santa Missa, celebrada no Santuário Imaculada Conceição, seguida de um café da manhã às 9h30. Às 10h, será realizada uma caminhada até o Parque da Juventude, onde acontecerá um ato inter-religioso às 11h, seguido de manifestações artísticas e culturais. No ano passado, o evento foi celebrado em Diadema.

Criado em 1995, o Grito dos Excluídos chega à sua 31ª edição em âmbito nacional, tendo como tema deste ano Cuidar da Casa Comum e da Democracia é luta de todo dia!. A mobilização, que nasceu como forma de protesto, consolidou-se ao longo dos anos como um espaço de reflexão, fé e compromisso social em diversas regiões do País.

Para Oscar de Araujo Bicudo, 77 anos, advogado aposentado e um dos organizadores do evento no Grande ABC, o principal desafio é dar mais visibilidade à iniciativa. “Acredito que o maior obstáculo na organização do Grito dos Excluídos e Excluídas, não só aqui na nossa região, mas em todo o País, é superar o desconhecimento sobre esse importante movimento. Em Mauá, felizmente, temos recebido um excelente apoio do pároco do Santuário Imaculada Conceição, padre Cláudio, e da Prefeitura”, afirma Bicudo.

Já a empreendedora Geane Cristina de Lisboa Gomes, 33, destaca a relevância do evento para a realidade local. “A história de Mauá é marcada pela luta do povo trabalhador, mas ainda enfrentamos muitos problemas sociais. Receber essa mobilização é uma forma de dar visibilidade às vozes daqueles que mais precisam”, ressalta Geane, também integrante da organização.

Segundo os organizadores, a 4ª edição em Mauá busca ir além da denúncia, propondo caminhos de esperança e transformação social.

DESFILES

Em comemoração ao Dia da Independência, duas cidades da região promovem neste domingo desfiles cívico-militares, com participação de escolas, entidades sociais e forças de segurança.

Em São Caetano, o tradicional desfile ocorre na Avenida Presidente Kennedy, das 9h às 12h, com a participação de cerca de 40 instituições. Já no município diademense, o desfile cívico foi retomado após seis anos de interrupção e acontece na Avenida Doutor Ulysses Guimarães, a partir das 8h30.

As demais prefeituras informaram que não terão programação oficial para a data.