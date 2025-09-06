Vivaleite passa a beneficiar 7.381 crianças na região

Com princípio de manter segurança nutricional ativa, o Programa Vivaleite, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, distribui 15 litros de leite, gratuitamente, para crianças de baixa renda desde 1993. No início da semana, a Pasta expandiu a iniciativa para um segundo filho, ou seja, uma única família pode receber 30 litros por mês. Com essa ampliação, 7.381 meninos e meninas de até 6 anos passaram a ser beneficiados no Grande ABC.

Elemento rotineiro na dieta alimentar dos brasileiros, o leite ajuda no desenvolvimento e crescimento dos jovens. Antes do aumento de beneficiados, a região contava com 6.443 crianças inscritas no programa, que recebiam o alimento mensalmente. Esse montante representou crescimento de cerca de 5% em relação com 2024, que contabilizava 6.144 cadastros nas sete cidades.

De acordo com a secretaria, o leite distribuído tem como objetivo principal oferecer um complemento alimentar seguro e de alto valor nutritivo, enriquecido com ferro e vitaminas A e D.

Em 2023, a doméstica e moradora de Santo André, Camila Fernandes, 43 anos, e o autônomo, Jansen Fernandes, 44, cadastraram seu filho Heitor Fernandes, 5, no Vivaleite. Eles comentam que o programa é fundamental no dia a dia da família.

“O Heitor é autista, a vitamina do leite é essencial. Há dois anos, fizemos o cadastro no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Santo André. Toda terça-feira, pegamos quatro litros na associação perto de casa.”, diz a mãe.

Além de Heitor, o casal tem o menino Henry Fernandes, 4. O caçula já está com seu cadastro pronto e irá receber o alimento. Fernandes conta que a iniciativa ajuda a desafogar algumas contas do casal. “O consumo aqui em casa é de 1,5 litros por dia, então o benefício ajuda na redução de gastos. Como o Heitor é autista, temos que pagar medicamentos e sessões de terapia, muitas vezes de forma particular. O Vivaleite é um auxílio, visto que ao invés de gastar nesse alimento, podemos gastar em um remédio que ele precisa”, comenta o pai.

Para o coordenador do Projeto Vivaleite, Marco Antônio Brabo, a expansão garante igualdade entre os membros da família. “A ampliação permite que famílias em maior vulnerabilidade tenham a segunda criança contemplada, garantindo que irmãos recebam o leite igualmente. Isso evita desigualdades no próprio núcleo familiar e fortalece a proteção da primeira infância, etapa fundamental para o crescimento saudável”, destaca Brabo.

O gestor ainda explica como os pais podem adquirir o acesso ao benefício. “É feito por meio das prefeituras conveniadas, que realizam a seleção das famílias de acordo com critérios do CadÚnico (Cadastro Único). A distribuição é mensal e feita em entidades parceiras, próximas às comunidades, garantindo praticidade e acompanhamento direto dos beneficiários”, completa o coordenador.

Atualmente, o Vivaleite atende os 645 municípios paulistas. Além das crianças de até 6 anos, o programa beneficia idosos em situação de vulnerabilidade social. Em todo o Estado, são distribuídos 4,18 milhões de litros de leite por mês para aproximadamente 280 mil pessoas.