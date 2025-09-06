Taylor Swift frustra brasileiros e não aparece no jogo do noivo Travis Kelce em SP

Contrariando expectativas, Taylor Swift não apareceu no jogo do noivo, Travis Kelce, que aconteceu na noite desta sexta-feira, 5, em São Paulo.

A cantora era esperada na Neo Química Arena. O Estadão confirmou que havia uma operação preparada em caso da chegada de Taylor ao estádio - ela deveria chegar com o jogo já em curso. A ideia era fechar um elevador só para ela e a equipe, de forma a não chamar atenção. Nos corredores da arena, havia muitos comentários de seguranças da Arena sobre a vinda de Taylor.

No entanto, pouco antes do início da partida entre Kansas City Chiefs, time de Kelce, e Los Angeles Chargers, o site norte-americano TMZ, especializado em celebridades, publicou que a artista não viria ao Brasil. De acordo com a publicação, a decisão não era uma surpresa, já que nenhuma das companheiras dos jogadores viria ao País.

Depois da notícia, um funcionário do Corinthians que estava com uma sacola cheia de camisas do time em frente ao camarote dos Chiefs deixou o andar. O momento foi presenciado pela reportagem.

Durante a transmissão da GE TV, novo canal esportivo do Grupo Globo, o repórter José Renato Ambrosio, que mais cedo havia sido o primeiro a anunciar a vinda de Taylor, disse que a informação havia sido confirmada por fontes ligadas à organização do evento, e que inclusive havia pessoas esperando no heliponto da arena.

A repórter Mariana Spinelli, também da Globo, também havia divulgado a chegada da diva pop. Após ser criticada por fãs da 'loirinha', ela foi ao X (antigo Twitter) dizer que estava frustrada. "Pessoas importantes nos deram ok, nos confirmaram, gente de logística de camarote", escreveu.

O Corinthians, dono da arena, também havia feito um post nas redes sociais dizendo que estava "tudo certo" para a vinda de Taylor.

A história do romance

A cantora e o atleta começaram a namorar em 2023. Desde então, ela marca presença nos jogos do time do parceiro e ele a acompanhou em diversos shows da The Eras Tour.

Os dois anunciaram o noivado no dia 26 de agosto. Essa seria a segunda aparição de Taylor Swift como noiva de Travis Kelce - a primeira foi quando ambos foram a um jogo do Cincinnati Bearcats, time da Universidade de Cincinnati, no fim de agosto.