Queda na cesta básica em São Paulo: batata, tomate e feijão em baixa

O preço da cesta básica voltou a apresentar sinais de alívio em São Paulo em agosto. Segundo a Pesquisa Nacional de Preços da Cesta Básica de Alimentos, realizada em parceria pela Conab e pelo DIEESE, 11 dos 13 produtos pesquisados tiveram redução, fazendo com que a cesta custasse R$ 850,84, queda de 1,74% em relação a julho.



Entre os destaques estão a batata (-11,88%), o tomate (-6,23%) e o feijão carioca (-3,42%), que contribuíram para a maior sensação de alívio no bolso do consumidor. Também registraram queda arroz agulhinha (-2,50%), manteiga (-2,17%), café em pó (-2,15%), carne bovina de primeira (-1,01%), farinha de trigo (-0,74%), leite integral (-0,43%), açúcar refinado (-0,42%) e óleo de soja (-0,13%). Já pão francês (0,16%) e banana (2,60%) apresentaram aumento.



No acumulado do ano, oito produtos registram queda expressiva, com destaque para batata (-27,20%) e arroz agulhinha (-13,90%). Já no período de 12 meses, sete itens seguem mais baratos, liderados novamente pela batata (-39,21%) e arroz agulhinha (-17,40%).



A pesquisa mostra que a redução no custo da cesta não é exclusiva de São Paulo. Das 27 capitais analisadas, 24 registraram queda entre julho e agosto de 2025. As mais expressivas ocorreram em Maceió (-4,10%), Recife (-4,02%), João Pessoa (-4,00%), Natal (-3,73%), Vitória (-3,12%) e São Luís (-3,06%).



Entre os produtos com maior recuo em diversas capitais estão:



- Tomate: caiu em 25 cidades, com destaque para Brasília (-26,83%).



- Arroz agulhinha: registrou queda em 25 capitais, com Macapá (-8,78%) e Florianópolis (-5,79%) na liderança.



- Feijão: o tipo preto caiu em todas as cidades do Sul, RJ e Vitória; o carioca registrou maiores reduções em São Luís (-5,22%), BH (-4,67%) e Porto Velho (-4,19%).



- Batata: somente Belo Horizonte registrou alta (2,62%), enquanto outras cidades tiveram quedas de até -18,35% (Florianópolis).



- Açúcar: recuo em 22 capitais, especialmente Manaus (-5,84%) e Cuiabá (-5,19%).



- Café em pó: diminuiu em 24 capitais, com Brasília (-5,50%), João Pessoa (-4,79%) e BH (-4,75%) na liderança.



- Carne bovina de primeira: caiu em 18 capitais, entre -3,87% em Vitória e -0,12% em Florianópolis.



- Óleo de soja: recuou em oito capitais, com maior queda em Palmas (-3,10%), embora em 17 cidades tenha subido devido à demanda externa.



A pesquisa é fruto da parceria entre Conab e DIEESE, iniciada em 2024, que visa ampliar o acompanhamento dos preços de alimentos básicos e fortalecer políticas de Segurança Alimentar e Abastecimento Alimentar. A coleta passou de 17 para 27 capitais, oferecendo um panorama mais completo sobre o custo da cesta no país.