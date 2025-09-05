Comunidade propõe mudança de nome de Fatec para homenagear professor morto

Alunos, ex-alunos, docentes, funcionários e moradores de São Caetano iniciaram uma petição online para que a Fatec (Faculdade de Tecnologia) do município passe a levar o nome do professor Mario Eugênio Longato, assassinado durante um assalto na madrugada da última sexta-feira (5), em São Paulo. Até o momento desta publicação, o abaixo-assinado já reunia quase 1.000 assinaturas e segue crescendo.

O documento, endereçado ao Centro Paula Souza, à Prefeitura de São Caetano e a autoridades competentes, ressalta a relevância de Longato para a formação acadêmica de diferentes gerações. “Professor Longato foi mais do que um educador: foi um exemplo de dedicação, ética, empatia e compromisso com o ensino público e de qualidade”, afirma um trecho.





A proposta pede que o atual nome da instituição, Fatec São Caetano – Antonio Russo, seja alterado para Fatec Professor Mário Eugênio Longato. Para os signatários, a medida representaria não apenas o reconhecimento da trajetória profissional do docente, mas também “um símbolo permanente do impacto do professor na formação de centenas de estudantes”.

Uma das diversas idealizadoras da petição, a aluna de Segurança da informação da instituição, Giovanna Pardini, 23 anos, contou que a iniciativa surgiu de forma coletiva entre os estudantes. “Assim que tivemos a trágica notícia, fomos conversando tanto em nosso grupo de sala como no grupo geral da atlética, onde está a grande porcentagem de alunos da Fatec. Em meio a lamentações e conversas para pensar o que poderíamos fazer para homenageá-lo, surgiu a ideia de tentar alterar o nome da Fatec Antonio Russo para Fatec Professor Mario Eugênio Longato, pois ele, como professor e coordenador, sempre ouviu nossas necessidades e dificuldades do dia a dia, corria atrás do que estava em seu alcance para auxiliar em nossa evolução como profissional e como pessoa”, relatou.

Giovanna explicou ainda que a mobilização não teve um líder específico. “Todos concordaram em criar esta petição sem hesitação. Assim que criada, começamos a divulgar o link para nossas salas, semestres de outros turnos e também para a USCS, pois ele passava o mesmo sentimento para os alunos de lá. Não consigo citar um encabeçado neste meio, pois foi a junção de todos os alunos que sentiram essa perda e juntos tomaram essa decisão”, completou.





Longato lecionava disciplinas como Segurança da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores na Fatec, além de atuar em cursos da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).



