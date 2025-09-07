DGABC
Domingo, 7 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Festival

Dia de Green Day no The Town: veja horários dos shows deste domingo (7)

Os portões abrem às 12h, com shows programados até as 2h da manhã

Natasha Werneck
07/09/2025 | 06:00
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O The Town 2025 continua no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste domingo, 7 de setembro. O evento, que vai até o dia 14 de setembro, reúne grandes nomes da música nacional e internacional e segue no mesmo ritmo intenso do primeiro dia.

FOTO: The Town: confira o que levar (e o que deixar em casa)

Os portões abrem às 12h, com shows programados até as 2h da manhã. Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster Brasil.

Confira a programação completa de domingo (7 de setembro):

7 de setembro

Palco Skyline

- Capital Inicial – 15h50

Bruce Dickinson – 18h10

Sex Pistols – 20h30

Green Day – 23h15

Palco The One

Supla & Inocentes – 14h40

CPM 22 – 17h

Pitty – 19h20

Iggy Pop – 21h55

Palco The Factory

The Mönic convida Raidol – 13h

Ready to be Hated – 14h45

Karina Buhr – 17h05

Tihuana – 19h25

Palco Quebrada

Batalha da Aldeira Superliga The Town – 15h55

Punho de Mahin & MC Taya – 18h15

Black Pantera – 20h35

Palco São Paulo Square

SP Square Big Band – 14h

SP Square Big Band com Clariana – 17h10

Orquestra Mundana Refugi – 19h30

Kamasi Washington – 22h05

The Tower

Cat Dealers – 01h05


