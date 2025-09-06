DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Programação

The Town: com Travis Scott, veja os horários dos shows deste sábado (6)

Os portões abrem sempre às 12h e a maratona de apresentações segue até as 2h da manhã

Natasha Werneck
06/09/2025 | 06:00
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais


O The Town 2025 está prestes a agitar o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A segunda edição do festival, idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio, acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro e promete reunir grandes nomes da música nacional e internacional.

LEIA MAIS: The Town: confira o que levar (e o que deixar em casa)

Os portões abrem sempre às 12h e a maratona de apresentações segue até as 2h da manhã. Os ingressos ainda estão disponíveis pelo site da Ticketmaster Brasil.

Confira abaixo a programação completa de sábado (6 de setembro):

6 de setembro

Palco Skyline

- Filipe Ret – 15h50

Burna Boy – 18h10

Don Toliver – 20h30

Travis Scott – 23h15

Palco The One

Karol Conká (convida AjuliaCosta e Ebony) – 14h40

Mc Cabelinho – 17h

Matuê – 19h20

Lauryn Hill (convida YG Marley e Zion Marley) – 21h55

Palco Factory

Budah – 13h

Borges – 14h45

Wiu – 17h05

Teto – 19h25

Palco Quebrada

Tasha e Tracie – 18h15

MC Hariel – 20h35

Palco São Paulo Square

São Paulo Square Big Band – 14h

São Paulo Square Big Band com Tony Gordon – 17h10

Joabe Reis – 19h30

Stacey Ryan – 22h05

The Tower

Victor Lou & GBR – 01h05


