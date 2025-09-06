The Town: com Travis Scott, veja os horários dos shows deste sábado (6)

Os portões abrem sempre às 12h e a maratona de apresentações segue até as 2h da manhã
O The Town 2025 está prestes a agitar o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A segunda edição do festival, idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio, acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro e promete reunir grandes nomes da música nacional e internacional.
LEIA MAIS: The Town: confira o que levar (e o que deixar em casa)
Os portões abrem sempre às 12h e a maratona de apresentações segue até as 2h da manhã. Os ingressos ainda estão disponíveis pelo site da Ticketmaster Brasil.
Confira abaixo a programação completa de sábado (6 de setembro):
- Filipe Ret – 15h50
- Burna Boy – 18h10
- Don Toliver – 20h30
- Travis Scott – 23h15
- Karol Conká (convida AjuliaCosta e Ebony) – 14h40
- Mc Cabelinho – 17h
- Matuê – 19h20
- Lauryn Hill (convida YG Marley e Zion Marley) – 21h55
- Budah – 13h
- Borges – 14h45
- Wiu – 17h05
- Teto – 19h25
- Tasha e Tracie – 18h15
- MC Hariel – 20h35
- São Paulo Square Big Band – 14h
- São Paulo Square Big Band com Tony Gordon – 17h10
- Joabe Reis – 19h30
- Stacey Ryan – 22h05
- Victor Lou & GBR – 01h05
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.