Quase 100 mil trabalhadores ainda não sacaram Abono Salarial de 2023; veja prazo

O prazo para retirada do Abono Salarial referente ao ano-base de 2023 termina em 29 de dezembro, mas 99.012 trabalhadores ainda não resgataram o benefício. Segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), há R$ 114,3 milhões disponíveis aguardando saque.
O levantamento aponta que, dos 25,4 milhões de beneficiários identificados, 24,7 milhões já receberam os valores, somando R$ 29,1 bilhões pagos. A cobertura já passa de 97%, mas milhares de brasileiros seguem sem acessar o direito.
O MTE também informou que servidores públicos que tiveram problemas no repasse de informações pelas prefeituras receberão o pagamento em 15 de outubro. O atraso ocorreu porque os dados só foram enviados dentro de um prazo excepcional, encerrado em junho.
A partir de 5 de outubro, os trabalhadores poderão verificar os valores e o banco responsável pelo pagamento na Carteira de Trabalho Digital (disponível em aplicativos para Android e iOS) ou no Portal GOV.BR.
O benefício é destinado a trabalhadores que:
- Estão cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;
- Receberam em média até dois salários mínimos mensais no período trabalhado;
- Tiveram atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base;
- Tiveram os dados corretamente informados na RAIS ou eSocial.
- Caixa Econômica Federal: crédito automático em conta (corrente, poupança ou digital). Quem não possui conta pode sacar em agências, lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui ou terminais de autoatendimento.
- Banco do Brasil: depósito preferencial em conta, transferência via TED ou PIX. Quem não tem conta ou chave PIX pode retirar o valor diretamente nas agências.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 158, nos canais oficiais do MTE ou nas Superintendências Regionais do Trabalho.
