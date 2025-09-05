DGABC
Economia Titulo Direito Trabalhista

Quase 100 mil trabalhadores ainda não sacaram Abono Salarial de 2023; veja prazo

Natasha Werneck
05/09/2025 | 16:14
FOTO: Vitor Vasconcelos/ Secom PR
FOTO: Vitor Vasconcelos/ Secom PR


O prazo para retirada do Abono Salarial referente ao ano-base de 2023 termina em 29 de dezembro, mas 99.012 trabalhadores ainda não resgataram o benefício. Segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), há R$ 114,3 milhões disponíveis aguardando saque.

O levantamento aponta que, dos 25,4 milhões de beneficiários identificados, 24,7 milhões já receberam os valores, somando R$ 29,1 bilhões pagos. A cobertura já passa de 97%, mas milhares de brasileiros seguem sem acessar o direito.

Servidores com atraso recebem em outubro

O MTE também informou que servidores públicos que tiveram problemas no repasse de informações pelas prefeituras receberão o pagamento em 15 de outubro. O atraso ocorreu porque os dados só foram enviados dentro de um prazo excepcional, encerrado em junho.

Como consultar

A partir de 5 de outubro, os trabalhadores poderão verificar os valores e o banco responsável pelo pagamento na Carteira de Trabalho Digital (disponível em aplicativos para Android e iOS) ou no Portal GOV.BR.

Critérios para ter direito ao abono

O benefício é destinado a trabalhadores que:

- Estão cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Receberam em média até dois salários mínimos mensais no período trabalhado;

Tiveram atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base;

Tiveram os dados corretamente informados na RAIS ou eSocial.

Onde sacar

Caixa Econômica Federal: crédito automático em conta (corrente, poupança ou digital). Quem não possui conta pode sacar em agências, lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui ou terminais de autoatendimento.

Banco do Brasil: depósito preferencial em conta, transferência via TED ou PIX. Quem não tem conta ou chave PIX pode retirar o valor diretamente nas agências.

Dúvidas

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 158, nos canais oficiais do MTE ou nas Superintendências Regionais do Trabalho.


